Tarihi Helvacı Kilimi Aliağalı Kadınların Elinde Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
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Tarihi Helvacı Kilimi Aliağalı Kadınların Elinde Yeniden Hayat Buluyor

Son Güncelleme: 14.04.2022 17:04

Dokuma özellikleriyle Anadolu coğrafyasında özel bir yere sahip tarihi Helvacı Kilimi, Aliağa Belediyesi'nin öncülüğünde açılan dokuma kurslarıyla Aliağalı kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

Aliağa'nın Helvacı Mahallesi'nde kendine özgü dokumasıyla 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip tarihi Helvacı Kiliminin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Aliağa Belediyesi, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Borsası, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aliağa Ticaret Odası ve S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan ortak protokol kapsamında 'Helvacı Kilimi Dokuma Kursları' başladı.

HELVACI KİLİMİ AİLE BÜTCESİNE DESTEK OLACAK

Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin koordinesinde Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri tarafından verilecek kurslarda kadınlar, el emeği ile ürettikleri Helvacı Kilimlerini kendilerine tahsis edilen yerlerde satışa sunarak hem aile bütçelerine katkı sağlayacak hem de yöresel Helvacı Kilimini yaşatarak gelecek nesillere ulaştıracak. İŞKUR destekli kurslara katılmak isteyen kadınlar, kursların gerçekleştirildiği Aliağa Belediyesi'nin TOKİ konutlarında yer alan misafirhanesine şahsen başvurabilirler.

"TARİHİ HELVACI KİLİMİNİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ"

Açılan kurslar sayesinde tarihi Helvacı Kilimini yaşatmak istediklerini belirten Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan, "Geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda tüm paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz kilim dokuma kursumuzda şuan 13 kursiyerimiz eğitim görüyor. Kursiyerlerimizin el emeği ile ürettikleri kilimlerin satışını Aliağa Belediyesi tarafından kooperatifimize tahsis edilecek stantlarda yapacağız. Bu sayede kadın istihdamına destek vererek kadınlarımızın aile bütçesine katkı sağlayacağız. Yapacağımız tanıtım faaliyetleriyle de tarihi Helvacı Kilimini ülkemize hatta dünyaya tanıtacağız. Kursların açılmasında bizleri destekleyen Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar başta olmak üzere İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne, İzmir Ticaret Borsası'na, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Aliağa Ticaret Odası'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Tarihi Helvacı Kilimi Aliağalı Kadınların Elinde Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika


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