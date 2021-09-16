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Tarihi Helvacı Kilimi Dokuma kursu açılıyor - Son Dakika

Tarihi Helvacı Kilimi Dokuma kursu açılıyor

16.09.2021 13:36
Tarihi Helvacı Kilimi Dokuma kursu açılıyor, System.String[]

Helvacı Mahallesi'nde kendine özgü dokumasıyla 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip Helvacı Kilimi, 'Helvacı Kilimi Dokuma Kursları'yla Aliağalı kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

Dokuma özellikleriyle Anadolu coğrafyasında özel bir yere sahip olan Tarihi Helvacı Kilimi'nin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Aliağa Belediyesi, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Borsası, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aliağa Ticaret Odası ve S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında geçtiğimiz günlerde ortak protokol imzalandı. Protokol kapsamında Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi tarafından 'Helvacı Kilim Dokuma Kursları' açılmasına karar verildi.

İŞKUR DESTEKLİ KURSLAR EKİM'DE BAŞLIYOR

S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi koordinesinde, İŞKUR destekli kurslar, Ekim ayında başlayacak. Kurslara katılmak isteyen kadınlar 0533 431 7704 numaralı telefonu arayarak hem detaylı bilgiye ulaşabiliyor hem de kurs için başvuru yapabiliyorlar.

HELVACI KİLİMİ AİLE BÜTÇESİNE DESTEK OLACAK

Kadınlar, kurslarda el emeği ile ürettikleri Helvacı Kilimlerini kendilerine tahsis edilen yerlerde satışa sunarak hem aile bütçelerine katkı sağlayacak hem de yöresel Helvacı Kilimini yaşatarak gelecek nesillere ulaştıracak.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER CRAFTİSTANBUL'DA SERGİLENECEK

Tarihi Helvacı Kilimi ile ilgili uzun zamandır çalışma yaptıklarını, atölye çalışmalarını ise Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiklerini belirten S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan, "Atölye çalışmalarımızda kalemlik, nazarlık, çanta gibi üretimler yaparak kilimi günlük yaşantımıza kazandırıyoruz. 31 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan ortak protokol kapsamında, İŞKUR'un da destekleriyle Ekim ayında dokuma kursumuzu açacağız. Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Müdürlüğü ile açacağımız kurslar sayesinde hem Helvacı Kilimi yaşatılacak hem de kadınların aile bütçelerine destek sağlanacak. Kurslarda elde edilen ürünleri Aliağa Belediyesi'nin kooperatifimize tahsis edeceği yerlerde satışa sunacağız. Bugüne kadar atölye çalışmalarımızda el emeği ile dokuduğumuz ürünleri 6-10 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek, geleneksel ve çağdaş el sanatlarının en üstün örneklerinin yer alacağı CRAFTİSTANBUL El Sanatları fuarında sergileyeceğiz. Helvacı Kilimini yaşatacak projeye destek veren başta Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

HELVACI KİLİMİ İÇİN AKADEMİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın bölgenin kültürel mirasını koruyup geleceğe taşımak amacıyla oluşturulan Kültür Vizyonu çerçevesinde 'Aliağa ve Çevresindeki Türk Eserleri ve El Sanatı Ürünlerinin Araştırılması' çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ile Aliağa ve çevresinde Türk kültürü izleri, zengin Yörük kültürüne ait miras ortaya çıkarılıyor. Prof. Dr. Bekir Deniz ve Dr. Öğretim Üyesi Ebru Subaşı tarafından yürütülen proje kapsamında Aliağa ve çevresinde cami, çeşme, türbe, yatır, köprü ve mezar taşları ile halı, kilim, ehram, oya, işleme, örgü işleri, bakır, sepet örücülüğü gibi yöresel el sanatı ürünleri ile özellikleri ortaya çıkartılıyor.

Aliağa Belediyesi, Aliağa, İŞKUR, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tarihi Helvacı Kilimi Dokuma kursu açılıyor - Son Dakika


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