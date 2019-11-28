Son Dakika Haberleri: Tarihi heykel başı operasyonunda 8 şüpheli hakkında karar
Son Dakika 3. Sayfa Tarihi heykel başı operasyonunda 8 şüpheli hakkında karar - Son Dakika

Tarihi heykel başı operasyonunda 8 şüpheli hakkında karar

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen şok baskında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başının bulunmasıyla ilgili adliyeye çıkarılan 8 kişiye adli kontrol şartı verildi.

Tarihi heykel başı operasyonunda 8 şüpheli hakkında karar, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen şok baskında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başının bulunmasıyla ilgili adliyeye çıkarılan 8 kişiye adli kontrol şartı verildi.


Jandarmaya gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, tarihi eser operasyonu düzenledi. Malkara ilçesine bağlı Kozyörük Mahallesi'nde B.D.'nin evinde bulunan tarihi eseri almak için İstanbul'dan geldiklerini belirlenen H.D, B.K, H.K, R.G., S.A, R.M ve T.K. jandarma ekipleri tarafından takibe alındı.


Tarihi eseri aldıktan sonra 7 şüphelinin bindikleri araçlar durduruldu.


Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel başı, 110 bin lira para, 1 tabanca, av tüfeği ve sahte para kontrol cihazı ele geçirildi.


Uzman ekipler incelemeye aldı


Tekirdağ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen heykel başların uzman ekip tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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