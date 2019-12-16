Tarihi heykel ve sikkeleri satmaya çalışan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi heykel ve sikkeleri satmaya çalışan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Tarihi heykel ve sikkeleri satmaya çalışan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'da Roma, Bizans ve Emevi dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 tarihi eseri satmaya çalışan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'da Roma, Bizans ve Emevi dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 tarihi eseri satmaya çalışan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde 2 şüphelinin ellerinde bulundurdukları, Roma ve Bizans dönemine ait olduğunu iddia ettikleri heykel ve sikkeleri satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 13 Aralık'ta merkez Kayapınar ilçesinin Peyas Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Roma, Bizans ve Emevi dönemine ait olduğu değerlendirilen, kadın figürlü fil dişi madalyon ile 3 altın sikke, 5 gümüş sikke ve 35 bronz sikke olmak üzere 44 tarihi eser bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alındı, 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tarihi heykel ve sikkeleri satmaya çalışan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Diyarbakır, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:57 Kaynak: AA
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