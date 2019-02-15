Son Dakika Haberleri: Tarihi Heykeli 1.7 Milyona Satmak İsterken Yakalanan Şahıs Serbest Bırakıldı

Tarihi Heykeli 1.7 Milyona Satmak İsterken Yakalanan Şahıs Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 1 milyon 700 bin TL'ye satmak istediği tarihi heykeli sakladığı evde yakalanan şahıs serbest bırakıldı.

Tarihi Heykeli 1.7 Milyona Satmak İsterken Yakalanan Şahıs Serbest Bırakıldı, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 1 milyon 700 bin TL'ye satmak istediği tarihi heykeli sakladığı evde yakalanan şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Derince'de tarihi heykelcik satılacağı bilgisini alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Derince ilçe jandarma ekiplerinin de katılımı ile Çenedağ Mahallesi'nde yaşayan İ.K.'nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 90 santim uzunluğunda ve yaklaşık 90 kilogram ağırlığında kadın ve erkek figürlü bir heykel ele geçirildi. 1 milyon 700 bin TL'ye satılmayı bekleyen tarihi heykele el konulurken, İ.K. gözaltına alındı. Kocaeli Jandarma Komutalığına götürülen şahıs, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. İ.K., adliyedeki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Öğretmeni Kaçıran 5 Kişi, Gözaltına Alındı Eski Sevgilisi Tarafından Kaçırılan Kadın Öğretmen, Müge Anlı Sayesinde Bulundu

Bakanlık, Aylık Kirası 37 Bin Lira Olan Eğlence Konsol Sistemli Makam Aracı Kiraladı Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:59:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Heykeli 1.7 Milyona Satmak İsterken Yakalanan Şahıs Serbest Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]