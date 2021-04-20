Tarihi Hitit şehrinde bir ilk gerçekleşecek - Son Dakika

Tarihi Hitit şehrinde bir ilk gerçekleşecek

20.04.2021 18:16

Tarihi Hitit şehrinde bir ilk gerçekleşecek Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan 1.

Tarihi Hitit şehrinde bir ilk gerçekleşecek

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. Uluslararası Sarissa Kültür Sanat ve Spor etkinliğinde; ATV safari motorkros, 4x4 off-road, yamaç paraşütü gibi birçok aktivite yer alacak

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. Uluslararası Sarissa Kültür Sanat ve Spor etkinliğinde; ATV safari motorkros, 4x4 off-road, yamaç paraşütü gibi birçok aktivite yer alacak.

Türkiye ve Sivas'ın uluslararası seviyede tanıtımı ve Sarissa antik kentinin mistik turizme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla 18-19-20 Mayıs 2021 tarihlerinde bir dizi etkinlik düzenlenecek. Son yıllarda insanların doğal tatil alanlarına, outdoor aktivitelere ve extrem sporlara yönelmesinin ülkemiz lehine fırsata çevrilmesi amacıyla bu yıl ilki düzenlenecek 1. Uluslararası Sarissa Kültür Sanat ve Spor etkinliği her sene Mayıs ayının ilk hafta sonunda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. Açık alanda, lisanslı sporcuların korona virüs tedbirleri kapsamındaki katılacağı etkinlikte; doğa yürüyüşü, dağcılık, kaya tırmanışı, binicilik, cirit, kamper-karavan, çadır kampçılığının yanı sıra; ATV safari motorkros, 4x4 off-road ve yamaç paraşütü gibi extrem sporların programa dahil edilmesi planlandı.

"Biz burada sadece doğada değil, tarihe de yürüyecek, tarihi de yaşayacağız"

Amatör dağcı Dudu Koru, biz burada sadece doğada değil, tarihe de yürüyecek, tarihi de yaşayacağız diyerek, "Burayı özel kılan tarım yapılmasının yanı sıra Hititler için özel bir alan olmasında kaynaklanmaktadır. Kültürler binlerce yıldır birbirinden etkilenmişler ve binlerce yıldır ortak miras olarak aktarılmıştır. Biz de bu mirası hem sizlere aktarmak hem sizlere göstermek hem de bu mirasın ışığı altında doğa sporlarını yapmak adına bir 18-19-20 Mayıs'ta sizi buraya bekliyoruz. Festivalimize şu an oldukça ilgi var. Güney Kore'den, Avrupa'dan, Amerika'dan, Nepal'den bize özel mesajlar gösteriliyor. Biz bu mesajların hepsini değerlendiriyoruz. Size tarihi yaşatmak için elimizden gelen bütün hazırlıkları şu an bitirmek üzereyiz. Biz burada sadece doğada değil, tarihe de yürüyecek, tarihi de yaşayacağız. Hep birlikte bunları yerinde görmek için 18-19-20 Mayıs 2021 kimseye söz vermeyin. 1. Uluslararası Sarissa Kültür Sanat ve Spor Festivalinde hep birlikte buradayız" dedi.

SİVDAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, yapılacak etkinliğe herkesi beklediklerini belirterek "1. Uluslararası Sarissa Kültür Sanat ve Spor Festivali Sarissa'da yapılacak, bütün insanlığı Sarissa'ya bekliyoruz. Biz de sivdak olarak bu etkinliğe katılacağız, bütün doğaseverleri de bekliyoruz" diye konuştu.

Öğrenci Eylem Nisa Tek ise, "İki sene önce Sarissa'da Zeki Oğuz'a ait Hititli Kız" şiirinin klipini çekmiştik. Amacımız Sarissa'ya farkındalık oluşturmaktı ve bu çalışanlarımızın olumlu sonuç aldı. Bu sene bir hayalini gerçekleştirdiğimiz 1. Uluslararası Sarissa Festivali'ne katılımınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkürler" şeklinde konuştu.

Tarihi Hitit şehrinde bir ilk gerçekleşecek
Tarihi Hitit şehrinde bir ilk gerçekleşecek
Tarihi Hitit şehrinde bir ilk gerçekleşecek
Tarihi Hitit şehrinde bir ilk gerçekleşecek

Altınyayla, Türkiye, Mayıs, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Hitit şehrinde bir ilk gerçekleşecek - Son Dakika


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