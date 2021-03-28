Tarihi Hoşgörü Yolu'nda 1. etap rotası belli oldu - Son Dakika

Tarihi Hoşgörü Yolu'nda 1. etap rotası belli oldu

28.03.2021 10:06
Tarihi Hoşgörü Yolu'nda 1. etap rotası belli oldu, System.String[]

İzmit ile İznik arasında 1700 yıllık geçmişe sahip olan tarihi Hoşgörü Yolu'nda işaretleme çalışması yapan İzmit Belediyesi, Rekreasyon Terapisi ve Uzmanları Derneği ile ilk etabı tamamladı.

İzmit ile İznik arasında 1700 yıllık geçmişe sahip olan tarihi Hoşgörü Yolu'nda işaretleme çalışması yapan İzmit Belediyesi, Rekreasyon Terapisi ve Uzmanları Derneği ile ilk etabı tamamladı.

Avrasya Yolu Projesi içinde de yer alan İzmit ile İznik arasında 1700 yıllık geçmişe sahip olan tarihi Hoşgörü Yolu'nda 6 kilometrelik yürüyüş rotasının ilk etabı belirlendi. İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü ekipleri, Rekreasyon Terapisi ve Uzmanları Derneği (REKTUD) ve rekreasyon uzmanlarıyla birlikte işaretleme çalışmalarının ilk etabını bitirdi. İşaretlemeler, İzmit'i gezip görmek isteyen vatandaşlara ve turistlere herhangi bir rehbere ve haritaya ihtiyaç duymadan tüm Hoşgörü Yolu'nu seyahat etme imkanı sunuyor.

Standart işaretleme

İzmit merkezde bulunan Doğu Roma Devlet Sitesi önünde başlayan Hoşgörü Yolu, Samanlı Dağları'nın, İzmit Körfezi'nin ve İznik Gölü'nün eşsiz manzaralarına hakim bir rotadan geçiyor. Bu rota uluslararası işaretleme sistemi gereği standart kırmızı-beyaz ve dikdörtgen şekille işaretlenip, herhangi bir rehbere ihtiyaç duyulmadan herkesin rahatlıkla yürüyüşlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor. İşaretleme çalışmalarının ilk etabının tamamlandığını açıklayan ekipler, rota işaretlemelerinin devam edeceklerini belirtti.

"İzmit'in rekreatif hayatına büyük katkı sunulacak"

Hoşgörü Yolu'nun rota işaretleme çalışmasının İzmit'e getireceği turizm katkısının öneminden bahseden REKTUD Temsilcisi Esin Çakır, "İzmit Belediyesinin bu çalışmasını çok önemsiyoruz ve İzmit Belediyesini REKTUD olarak destekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yürüyüş rotası işaretleme çalışması, İzmit'in rekreatif hayatına büyük katkı sunulacak" dedi.

"Rehber gerekmeksizin seyahat edebilecekler"

Yapılan işaretlemeler sayesinde İzmit'in kültürel varlıklarına dikkat çekildiğini belirten REKTUD Uzmanı Erdem Çakır ise "Bu işaretleme sayesinde İzmit halkı ile yerel ve yabancı turistler, rotayı takip ederek İzmit'in önemli kültür varlıklarını harita ve rehber gerekmeksizin seyahat etme imkanına erişmiş olacak" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Tarihi Hoşgörü Yolu'nda 1. etap rotası belli oldu
Tarihi Hoşgörü Yolu'nda 1. etap rotası belli oldu
Tarihi Hoşgörü Yolu'nda 1. etap rotası belli oldu

Kocaeli, Avrasya, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Hoşgörü Yolu'nda 1. etap rotası belli oldu - Son Dakika


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