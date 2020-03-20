Tarihi iddaa kuponu! 3 TL'ye 45 bin 333 TL... - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarihi iddaa kuponu! 3 TL'ye 45 bin 333 TL... - Son Dakika Spor

Tarihi iddaa kuponu! 3 TL'ye 45 bin 333 TL...

7 saat önce

Bu bir ilandırSezon boyunca sizlerle Misli.com'da yaşanan müthiş iddaa hikayelerini paylaştık.Nwakaeme'nin 90+3'te iptal edilen golü sayesinde 8 bin 756 TL kazanan da oldu; Canlı İddaa oynayıp 75. dakikadan sonra 7 bin 964 TL kazanan da...

Tarihi iddaa kuponu! 3 TL'ye 45 bin 333 TL..., System.String[]

Bu bir ilandır


Aykut Kocaman, Konyaspor'un başında son maçına çıkıp Denizlispor ile berabere kalınca 16 bin 146 TL kazanan üyemizi hatırlıyorsunuzdur; Henry Onyekuru'nun Kadıköy'deki 20 yılı aşan saltanatı bitirdiği gün 22 bin 696 TL kazanan üyemizi de...


Kuponda ilginç olan 20 maç olması, ya da hepsinin "2.5 ÜST" olarak oynanması değil, 87. dakikaya kadar kuponun kazanmamış olması ve 5 dakika içinde ortalığı yangın yerine çevirmesi!


"Luton Town - Nottingham Forest" karşılaşmasında "2.5 ÜST" tercihi 87. dakikada kazandırırken, "Gillingham - Rotherham" maçında 3. gol 88. dakikada, "Hampton & Richmond - Maidstone United" maçında "2.5 ÜST tercihini kazandıran gol 90. dakikada ve "Start - Ull Kisa" maçında 45 bin 33 TL'yi getiren gol 90+2'de gelmişti!


İşte o tarihi kupon...



Henry Onyekuru, Konyaspor, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:37 

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