Tarihi ilçe sessizliğe büründü - Son Dakika

KARABÜK'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinde saat 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. Karabük'te saatler 20.00'ı gösterdikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması noktasında kentin farklı bölgelerinde uygulama başlattı. Bariyerlerle kapatılan yollarda sadece izin belgesi bulunan araçların geçişlerine izin verildi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'Korumanın Başkenti' unvanıyla anılan 18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan ve genellikle 3 katlı, 6- 8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gösterdiği yaklaşık 50 bin nüfuslu tarihi ilçe Safranbolu'da cadde ve sokaklar boş kaldı.