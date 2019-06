Tarihi ilçede 1,5 milyon turist hedefi

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl hedef 1,5 milyon turisti ağırlamak.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklama imkanı sunan tarihi ilçe, yerli ziyaretçilerle Çin, Tayvan ve Güney Kore gibi yaklaşık 100 ülkeden her yıl yaklaşık 1 milyon turiste ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan ve 3 bin yıllık kültürel zenginliklerini korumadaki başarısıyla önemli bir turizm kenti haline gelen Safranbolu, her geçen yıl turist sayısını artırmaya devam ediyor.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin bir dünya kenti olduğunu belirtti.

Hedeflerinin somut ve soyut mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu anlatan Köse, "18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen konak, pansiyon ve otellerde konaklama, han, hamam, cami, çeşme, köprü ve Arnavut kaldırımlarının eşsiz güzelliğinde misafirlerimize tarihte yolculuk yapma imkanı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Her mevsim turist ağırladıklarını aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Yılda yaklaşık günübirlikçilerle 1 milyon turiste ev sahipliği yapıyoruz. Bu rakamı daha yukarılara çekmek için bilinçli bir çalışma içindeyiz. İlçemizin özelliğini bozmadan turiste hizmet etmek ilk görevlerimiz arasında. Özellikle tanıtım konusunda planlı bir şekilde adımlar atılacak. Hem yurt içi hem de yurt dışında hedef kitlerine doğrudan tanıtımlar yapılacak. Bu yıl ilçemizde günübirlikçilerle yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti misafir etmeyi hedefliyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

