Tarihi ilçede çöpler atlarla toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi ilçede çöpler atlarla toplanıyor

19.07.2022 10:24

Tarihi ilçede çöpler atlarla toplanıyor Hatay'ın Belen ilçesinde araçların giremediği sokaklarda çöp toplama işleri atlarla yapılıyorHATAY Hatay'ın tarihi Belen ilçesinde araçların giremediği sokaklarda çöp toplama işleri atlarla yapılıyor.

Tarihi ilçede çöpler atlarla toplanıyor

Hatay'ın Belen ilçesinde araçların giremediği sokaklarda çöp toplama işleri atlarla yapılıyor

HATAY Hatay'ın tarihi Belen ilçesinde araçların giremediği sokaklarda çöp toplama işleri atlarla yapılıyor.

Kuruluş tarihi 1516 yıllarına uzanan Hatay'ın Belen ilçesinde dağların etekleri üzerinde bulunan dar sokaklarda temizlik işlerinde halen atlar kullanılıyor. Engebeli sokaklar dar olduğu için araçların giremediği iki mahallede çöpler, Belen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı temizlik işçileri tarafından yapılıyor. 8 yıldır belediye bünyesinde atı Kıroğlan ile birlikte araçların giremediği sokakların çöplerini toplama işini yapan Ahmet Özkök her sabah atını tımar diyor bakımını yapıyor ve birlikte yola düşüyorlar. Dar sokaklarda vatandaşların evleri önüne bırakılan çöpleri at üzerindeki sandıklara yükleyen Özkök topladığı çöpleri çöp konteynerine boşaltıyor. Özkök, "Sabah 8'de atımı hazırlıyorum ve dar sokaklarda işe başlıyorum. Topladığım çöpleri konteynerlere boşaltıyorum. İşimi yaparken dar sokaklarda bazen zorluklar yaşıyorum vatandaşlar çöplerini poşetlere doldurup kapı önlerine koyuyorlar bende onları topluyorum. Atımın ismi Kıroğlan iyi anlaşıyoruz ben ona bakıyorum. Tımarını yapıyorum yemini veriyorum iki arkadaş gibi oda bana bakıyor ben onun sırtından ekmek yiyorum bana asla huysuzluk yapmaz seviyorum atımı" dedi.

Vatandaşlar ise Belen'in doğal yapısından dolayı çöplerin dar sokaklarda böyle toplandığını yıllardır aksatılmadan bu hizmet verildiğini söylediler.

YORUMLAR
500
İskenderun'da 1 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi İskenderun'da 1 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi Hatay'ın Anavatana Katılışı Coşkuyla Kutlanacak Hatay'ın Anavatana Katılışı Coşkuyla Kutlanacak
Kaynak: İHA

Hatay, Belen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi ilçede çöpler atlarla toplanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:19 Rusya'nın yeni hedefi Google oldu! İşgal paylaşımları sebebiyle tazminat ödeyecekler
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
08:52 Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:34:02. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi ilçede çöpler atlarla toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement