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Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı - Son Dakika

Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı

25.12.2021 10:19
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı

TÜRKİYE'de ilk profiterolü üreten tarihi İnci Pastanesi taklitçilerle karşı karşıya kaldı.

TÜRKİYE'de ilk profiterolü üreten tarihi İnci Pastanesi taklitçilerle karşı karşıya kaldı. Taklitçi firmalar, aylarca İnci Pastanesi'nin iletişim bilgilerini değiştirerek evlere sipariş teslim etti. Bunun üzerine İnci Pastanesi, fiillerin durdurulması ve önlenmesi için taklitçilerine karşı dava açtı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Mis Sokak'ta bulunan 1944 yılında Lucas Zigoridis tarafından kurulan ve Türkiye'deki ilk profiterolü üreten tarihi İnci Pastanesi'nin taklitçi firmalarla başı dertte. Taklitçi firmalar, Google Haritalar uygulaması üzerinden İnci Pastanesi'nin iletişim bilgilerini değiştirerek kendi iletişim bilgilerini ekledi. Ardından farklı lokasyonlara İnci Pastanesi'ne ait olmayan siparişler teslim edildi. Aslına ait olmayan siparişlerden ise kimileri zehirlendi kimileri pastaneye gelip şikayetçi oldu. Şikayetler artınca İnci Pastanesi adına farklı firmalardan siparişler teslim edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine İnci Pastanesi, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet nedeniyle söz konusu fiillerin durdurulması ve önlenmesi için taklitçilerine karşı dava açtı.

"FİRMANIN TANINMIŞLIĞINDAN FAYDALANIYORLAR"

Avukat  Cem Türkoğlu yaşanan sürece ilişkin, "Son zamanlarda inanılmaz derecede taklit ürünle karşı karşıyayız. Bu durum haksız rekabet ve marka adına tecavüz teşkil ediyor. Bunlar için biz yasal süreci başlattık. Online yemek siparişi verebildiğiniz platformlarda kötü niyetli firmaların sanal mağazalar açmak suretiyle bu fiilleri gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Google Maps üzerinden bir tüketici İnci Pastanesi'ne gelmek istediği zaman İnci Pastanesi'nin konumunu giriyor. Pastanenin konum bilgileri çıktığı noktada iletişim bilgileri kısmında kötü niyetli firmaların iletişim bilgileri yer alıyor. Buranın tarihi niteliğinden faydalanmak için ilgili firmalar 'biz 1960'tan beri faaliyet gösteriyoruz esas İnci biziz' gibi ibareler kullanarak bu firmanın tanınmışlığından faydalanmaya çalışmaktadırlar. Galata Kulesi sembolünü kullanarak İnci Profiterol adıyla bir tescil almaya çalıştıklarını tespit ettik. Kurum Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu başvuru reddedildi. Bu onların kötü niyetlerini ortaya koyması açısından önemli bir örnek. Elektronik ortamda yemek satışı yapan firmalarında ticaret kanununda basiretli tacir olma diye bir hüküm vardır. Bu hükme uygun davranmaları gerektiği kanaatindeyim. İş yeri anlaşması yaptıkları firmaların arka planlarına bakmaları gerekiyor" dedi. "BAŞKASININ TARİHLERİ VE LOGOSUYLA İŞ YAPMANIN MANASI YOK"1977 yılından beri İnci Pastanesi'nde çalışan İsmail Elek müşterilerin yaşadığı mağduriyeti anlatarak, "1944'ten beri Beyoğlu'nda tek şube olarak devam ediyoruz. Başka yerde şubemiz olmadığı halde müşterilerimiz bizi arayıp başka semtlerde sipariş verdiklerini söylüyorlar. Ardından şikayetlerini belirtiyorlar. Geçen gün bir arkadaşımız Kağıthane'den sipariş vermiş ve zehirlenmiş. Başkasının tarihleri ve logosuyla iş yapmanın bir manası yok" diye konuştu. "İNCİ PASTANESİ ROMANLARA KONU OLMUŞTUR"Profesyonel Rehber Selçuk Eracun ise pastanenin tarihi hakkında bilgi vererek, "İnci Pastanesi Lucas Zigoridis tarafından 1944 yılında kuruluyor. İnci Pastanesi, romanlara, kitaplara, şiirlere konu olmuştur. Buranın kendisine özgü bir ürünü var ve buna profiterol denilmiş. Fransa'da bir benzeri var ve bu benzerden dolayı Fransızlar ile bir polemik yaşanmış. Bu tescilin Fransızlara ait olduğunu iddia eden yetkililer Türkiye'ye gelip ürüne bakmışlardır ancak ürünün farklı olduğunu görünce tekrar Fransa'ya geri dönmüşlerdir. Burası tüm İstanbulluların bildiği bir yer" ifadelerini kullandı.

Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı
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İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Türkiye, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı - Son Dakika


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