"Tarihi İpek Yolu'nu canlandırmalıyız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çin'in Xi'an kentinde düzenlenen "İpekyolu İş Zirvesi 2019" programına katıldı. Özgener, burada yaptığı konuşmada tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.



İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çin programı kapsamında bazı temaslarda bulundu. Özgener bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'i ziyaret etti. Pekin ve Xi'an kentlerinde bir dizi temaslarda bulunarak Çin ziyaretinin çok verimli geçtiğini ifade eden Mahmut Özgener, İzmir'in Çin ile yapabileceği iş birliği konularını ele aldıklarını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Özgener, Çinli yatırımcıları Türkiye'ye davet etti. Özgener, "Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarını arttırmasını istiyoruz. Finans, otomobil üretimi, altyapı, 5G iletişim teknolojisi, akıllı şehirler gibi alanlarda Çin ile iş birliklerimizi geliştirebiliriz. İzmir özelinde de özellikle turizm ve odamızın girişimcilik ve inovasyon projesi kapsamında ortak çalışmalar yapabiliriz" dedi.



Temaslarının ardından Çin'in Xi'an kentine geçen İZTO heyeti, burada İpek Yolu Uluslararası Ticaret Odası (SRCIC) tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülke temsilcisinin yer aldığı İpekyolu İş Zirvesi 2019'a katıldı. TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu temsilen zirveye katılan Özgener, zirvenin ardından SRCIC Başkanı ve Çin Ulusal Halk Kongresi Üyesi Lu Jianzhong ile bir araya geldi.



"Çin'den başlayarak, İpek Yolu hattındaki ülkelerde yaygınlaştırılabilir"



Görüşmede Çin ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra, Türkiye'nin Modern İpek Yolu projesine katkıları ve yapılacak yeni projelerde Çinli firmaların Türkiye'de yatırım alanları ele alındı. Jianzhong'a Hisarcıklıoğlu'nun selamlarını ileten Özgener, İpekyolu Ticaret Odasının çalışmalarını çok başarılı bulduklarını ve TOBB olarak tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Özgener, "Bu tarihi yol üzerinde konumlanan ülkelerdeki alt yapı yatırımlarının ve ülkeler arasındaki gümrük süreçlerinin basitleştirilmesi ve öngörülebilir olması önem arz etmekte. TOBB'un ülkemizdeki gümrük kapılarının modernize edilmesi için kamu ile birlikte yürüttüğü başarılı bir proje var. Bu model, Çin'den başlayarak, İpek Yolu hattındaki ülkelerde yaygınlaştırılabilir" dedi.



Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının arttırılması için Çinli firmalara yatırım daveti de yapan Özgener, Jianzhong'u 2020 yılında Türkiye'ye davet etti. Özgener, "İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti. Birçok alanda Çin ile iş birliği yapma potansiyeline sahip, özellikle turizm alanında önemli bir potansiyeli olan bir şehir. Bu kapsamda Xi'an ve İzmir arasında turizm alanında işbirliği yapabiliriz." diye konuştu.



Zirveye katılımından dolayı Özgener'e teşekkür eden Lu Jianzhong de, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in insiyatifiyle 2013 yılında ilan edilen İpek Yolu projesinde hem Avrupa hem de Asya'da önemli bir ülke olan Türkiye'nin etkisinin büyük olduğunu belirtti. Türkiye ve Çin'in tarihten gelen önemli bağlantıları olan iki ülke olduğunu ifade eden Jianzhong, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını söyledi. Girişimcilik alanında iş birliği yapılmasının da son derece önemli olduğunu vurgulayan Jianzhong, girişimcilerden oluşan 10-20 kişilik heyetlerle İzmir'i ziyaret edebileceklerini, ayrıca turizm alanında da iş birlikleri geliştirebileceklerini ifade etti. - İZMİR