Tarihi ipek yolu yeniden canlandırmak istiyorlar

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İran'nın Tuyserkan şehri ile Niksar arasında ticari bir aks kurma kararı aldıklarını ifade ederek, "Geçmişte bölgemizden geçen ipek yolunu yeniden canlandırmanın peşindeyiz" dedi.



Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, geçtiğimiz yıl Niksar'da düzenlenen Ceviz Çalıştayı'nın ikinci ayağı olarak İran'nın Hamedan Eyaletine bağlı Tuyserkan şehrinde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Ceviz kenti Niksar ile bir diğer ceviz şehri Tuyserkan'ın ortak değerlerini geliştirmek, yeni bir ticari ipek yolu kurmak için İran'nın Hamedan Eyaletine bağlı Tuyserkan şehrine giden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, şehirde düzenlenen ceviz çalıştayı programına katıldı. Başkan Özcan'a ziyaretlerinde Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Aybak, Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Yılmaz ve Niksar'dan bir heyet eşlik etti. Gerçekleşen ziyaretler ve temasların ardından açıklamalarda bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Tuyserkan şehri ile kardeş şehir olma yolunda çalışmaları başlattıklarını belirtti.



İpek yolunu yeniden canlandırmak istiyorlar



Başkan Özcan, "İlçemizin iki değerinden biri olan ceviz konusunda İran'nın Hamedan Eyaletine bağlı Tuyserkan şehrimiz ile birlikte hareket ediyoruz. Geçtiğimiz yıl belediyemiz olarak düzenlediğimiz Ceviz Çalıştayımıza Tuyserkan'dan bir heyet katılmıştı. Bu yıl ise kendileri bir çalıştay düzenleyerek bizleri davet ettiler. Üç gün süren programlarda çok sayıda temasımız oldu. İlk olarak Tuyserkan Belediye Başkanı Ehsan Piri ile buluşarak, birçok konu üzerinde istişarelerde bulunduk. Bu belediyemiz ile kardeş şehir olma konusunda çalışmaları başlattık. Ayrıca Tuyserkan Valiliği, Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz toplantı neticesinde, Tuyserkan ve Niksar arasında ticari bir aks kurma kararı aldık. Geçmişte bölgemizden geçen ipek yolunu yeniden canlandırmanın peşindeyiz. İnşallah bu iki şehrin kardeşliği ticaret ile daha da büyüyecek" dedi. - TOKAT