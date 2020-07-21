Tarihi İpekyolu'nun önemli durağına baharatçılar sitesi kurulacak - Son Dakika

Geçmişte baharat ticaretiyle dikkati çeken tarihi İpekyolu'nun önemli duraklarından Gaziantep'te, binbir çeşit baharatın bulunacağı baharatçılar sitesi kurulacak.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, GTB Başkan Yardımcısı Cesim Arslan ve İpekyolu Baharatçılar Kooperatifi Başkanı Abdullah Şekeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.

GTB heyeti, Şahin ile kentte kurulacak baharatçılar sitesi hakkında istişarelerde bulundu.

Akıncı, İpekyolu Baharatçılar Kooperatifinin şehirde tüm baharatçıların bir çatı altında toplanması adına önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Baharatçılar sitesinin mesleki birlikteliğin güçlenmesi ve baharat ticaretinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 bin yıl boyunca doğu ile batı arasında önemli kültür ve ticaret köprüsü oluşturan, turizmdeki cazibesini halen koruyan tarihi İpekyolu üzerinde bölge baharatçılarını bir araya getirecek modern bir sitenin şehrimizde kurulması gerek turizm ve gerekse de ticari açıdan bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır."

Şekeroğlu ise Gaziantep, Kilis ve İslahiye'de faaliyetlerini sürdüren baharat üreticilerinin uzun yıllardır bir çatı altında toplanmayı istediğini ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezinin (BÜSEM) yer göstermesiyle site hayalini gerçekleştirme fırsatı bulduklarını aktaran Şekeroğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e, baharat üreticilerine sağladığı destek ve katkılardan dolayı teşekkür ederim. Yakın zamanda BÜSEM'de temelleri atılacak olan baharatçılar sitesi dünyada ve Türkiye'de sektör adına bir ilk oluşturacak. 150 dönüm üzerinde inşaatı planlanan baharatçılar sitesi 60 üretim merkezinden oluşacak. Site, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebilmek üzere İstanbul'daki Kapalı Çarşı konseptine yakın bir özellikte dizayn edilecek." açıklamasında bulundu.