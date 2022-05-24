Tarihi Isauria Yolu turizme kazandırılıyor - Son Dakika
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Tarihi Isauria Yolu turizme kazandırılıyor

24.05.2022 14:48
Tarihi Isauria Yolu turizme kazandırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın Bozkır ilçesi ile Antalya'nın Akseki ilçesi arasında bulunan Antik Roma Dönemi'nden kalma Isauria Yolu'nu turizme kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın Bozkır ilçesi ile Antalya'nın Akseki ilçesi arasında bulunan Antik Roma Dönemi'nden kalma Isauria Yolu'nu turizme kazandırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Isauria Yolu'nun tanıtımı için kamplı yürüyüş organizasyonu düzenlendiği belirtildi.

Bölgenin tanıtımının yapılması ve turizm faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye genelinden katılım sağlanarak gerçekleştirilen organizasyonda, turizm mihmandarları ve profesyonel dağcıların 4 günlük dağ yürüyüşü yaptığı ifade edilen açıklamada, organizasyonun 174 kilometrelik tarihi yolun 76 kilometrelik etabında yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Isauria Yolu, taş döşemeli yolları, yol üzerinde bulunan sarnıçları, han kalıntıları, kuyuları ve kemerleriyle Türkiye'nin yeni trekking rotalarından bir olma özelliğini taşıyor. Isauria Yürüyüş Yolu'nun kalan bölümünün parkur düzenleme çalışmaları devam ediyor."

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

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