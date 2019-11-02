Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü
6 saat önce
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nı beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nı beyaza bürüdü.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeni ile İran transit yolu tamamen karla kaplanırken, İshak Paşa Sarayı'da adeta beyaz örtüye büründü.
Bölgede yağan yılın ilk karı fotoğraf severlere güzel görüntüler oluşturdu. - AĞRI
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