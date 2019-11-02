Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

İlçede etkili olan kar yağışı nedeni ile İran transit yolu tamamen karla kaplanırken, İshak Paşa Sarayı'da adeta beyaz örtüye büründü.

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nı beyaza bürüdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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