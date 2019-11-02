Son Dakika Haberleri: Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü
Son Dakika Güncel Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nı beyaza bürüdü.

Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nı beyaza bürüdü.


İlçede etkili olan kar yağışı nedeni ile İran transit yolu tamamen karla kaplanırken, İshak Paşa Sarayı'da adeta beyaz örtüye büründü.


Bölgede yağan yılın ilk karı fotoğraf severlere güzel görüntüler oluşturdu. - AĞRI

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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