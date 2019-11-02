Son Dakika Haberleri: Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü
Son Dakika Genel Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

6 saat önce

Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründüAĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nı beyaza bürüdü.

Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nı beyaza bürüdü.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeni ile İran transit yolu tamamen karla kaplanırken, İshak Paşa Sarayı da adeta beyaz örtüye büründü.

Bölgede yağan yılın ilk karı fotoğrafseverlere güzel görüntüler oluşturdu.

Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
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