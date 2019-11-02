Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü
6 saat önce
Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründüAĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nı beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü
AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nı beyaza bürüdü.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeni ile İran transit yolu tamamen karla kaplanırken, İshak Paşa Sarayı da adeta beyaz örtüye büründü.
Bölgede yağan yılın ilk karı fotoğrafseverlere güzel görüntüler oluşturdu.
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