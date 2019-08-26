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Tarihi İshak Paşa Sarayı'na turistlerden yoğun ilgi

1 saat önce

Tarihi İshak Paşa Sarayı'na turistlerden yoğun ilgiIĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan, tarihsel özelliği ve mimari yapısı ile göz dolduran İshak Paşa Sarayı, ihtişam ve görkemiyle misafirlerini ağırlıyor.

Tarihi İshak Paşa Sarayı'na turistlerden yoğun ilgi

IĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan, tarihsel özelliği ve mimari yapısı ile göz dolduran İshak Paşa Sarayı, ihtişam ve görkemiyle misafirlerini ağırlıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden olan İshak Paşa Sarayı, ziyaretçilerini ağırlıyor. Muhteşem mimarisi ile bin 900 rakımlı bir tepeye kurulan tarihi İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

İshak Paşa Sarayı'nı görmek için Doğubayazıt'a gelen Gizem Turan, abisinin düğünü için geldiğini, İshak Paşa Sarayı'nı daha önce hiç görmediğini ve mutlaka görülmesi gereken tarihi bir eser olduğunu belirtti. Turan, "İshak Paşa Sarayı'nı daha önce hiç görmemiştim. Düğünden sonra boş vaktim olduğu için ailem ile birlikte İshak Paşa Sarayı'nı gezmeye geldim. Sarayın içi gerçekten muhteşem ve mutlaka görülmesi gereken tarihi ve turistik değeri olan bir eser. Şu an yoğunluğu görüyorsunuz. Dünya ve Türkiye'nin her yerinden insanlar sarayı görmek için buraya gelmiş durumda. Daha önce böyle muhteşem bir yapı hiç görmedim. Görmek isteyenlerin mutlaka gelip gezmesi gereken bir yer" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt, Ağrı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:06 Kaynak: İHA
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