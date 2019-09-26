Son Dakika Haberleri: Tarihi istanbul surları da depremden zarar gördü
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Tarihi istanbul surları da depremden zarar gördü

1 saat önce

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem tarihi İstanbul Surları'nın Yedikule'deki bazı burçlarında da çatlaklar oluşturdu.

Tarihi istanbul surları da depremden zarar gördü, System.String[]
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem tarihi İstanbul Surları'nın Yedikule'deki bazı burçlarında da çatlaklar oluşturdu. Adeta ortadan ikiye yarılan burçlar tehlike arz ediyor.
İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen yapıların arasında asırlara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan tarihi İstanbul Surları da var. Tarihi surların Yedikule'deki bazı bölümlerinde özellikle burç kısımlarında ciddi çatlaklar oluştuğu ve bir burcun ise ortadan ikiye yarılarak yıkılmak üzere olduğu görüldü.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:38 Kaynak: DHA
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