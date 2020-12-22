Tarihi Kahta Kalesi'nde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi - Son Dakika

Tarihi Kahta Kalesi'nde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
22.12.2020 12:29
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kommagene Uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi'nde dağ keçileri sürü halinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kommagene Uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi'nde dağ keçileri sürü halinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kış aylarının gelmesi ile beraber yiyecek bulmakta zorluk çeken dağ keçileri yamaçlardan aşağıya inerek yiyecek arayışına girdi.
Kahta ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Kommagene Uygarlığı tarafından inşa edilen Kahta Kalesi'ne sürü halinde inen dağ keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Vatandaşlardan Fatih Dündar, geziye çıktığını ve dağ keçilerini yakından görünce cep telefonu ile o anları kaydettiğini dile getirdi.
Son Dakika Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Tavuğun boğazını kesip ateşe attı! "Sizin için cinler alemine adak adadım" dedi Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi