Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu

15.04.2021 12:57
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu, System.String[]

ŞANLIURFA'da, Urfa Kalesi eteğinde 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu.

ŞANLIURFA'da, Urfa Kalesi eteğinde 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Balıklıgöl Platosu'nda yer alan tarihi Urfa Kalesi eteğinde, kanlar içinde yatan erkeği görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Çevrede önlem alan polis, yaşamını yitiren kişinin ölüm nedenini ve kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası ceset, otopsi yapılmak üzere morga kondu.


Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor Gözü dönmüş koca, boşanma aşamasında olduğu eşini rehin aldı Gözü dönmüş koca, boşanma aşamasında olduğu eşini rehin aldı Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor İntihar etmek için ormana gittiğini söyleyen kadın, İntihar etmek için ormana gittiğini söyleyen kadın, "Kocamı istiyorum" diyerek sinir krizi geçirdi Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum

Son Dakika Haberleri
12:46 Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı
12:34 Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin
12:24 Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak
12:16 ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR
11:57 Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet
11:41 Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı         
12:46
Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak         
12:25
ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR         
12:16
Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet         
11:58
Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma iznini yenilemedi! Kendi isteğiyle dönene 240 bin TL verecekler Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma iznini yenilemedi! Kendi isteğiyle dönene 240 bin TL verecekler         
11:52
Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı         
11:12
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Liverpool'daki milli futbolcumuz Ozan Kabak, oyundan alınması ve turun kaçmasıyla yıkıldı Liverpool'daki milli futbolcumuz Ozan Kabak, oyundan alınması ve turun kaçmasıyla yıkıldı         
10:38
Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı         
10:12
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
Azeri şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı Azeri şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı         
08:33
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu         
08:06
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 13:09:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei