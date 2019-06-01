Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

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İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan Filistinli çocuğu şehit etti

Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti

İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var