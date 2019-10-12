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Tarihi kalede milli ruh

49 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçı için Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi içinde dev ekran kurdu.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçı için Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi içinde dev ekran kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, A Milli takımın galibiyetle tamamladığı maçı Kayseri Kalesi'nde vatandaşlarla birlikte izledi.


A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ile oynadığı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı için Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi içerisine konulan dev ekran milli ruhu tarihle birleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, maç öncesi vatandaşlara tatlı ikram etti. Başkan Büyükkılıç, bu önemli karşılaşmayı da vatandaşlarla birlikte izledi.


Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın son dakikasında gelen gol, Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu gibi Tarihi Kayseri Kalesi'nde de büyük bir sevincin yaşanmasına neden oldu. Futbolcular maç sonrası asker selamı vererek golü Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize hediye ederken karşılaşmayı Kayseri Kalesi'nde izleyen Başkan Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar da galibiyet sevincini Ay Yıldızlı Bayraklarımız ve mehter marşı ile kutladı. - KAYSERİ

Arnavutluk, Kayseri, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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