Tarihi Kaleiçi'nde çöpler tek tek toplanıp sokaklar dezenfekte edildi - Son Dakika

Tarihi Kaleiçi'nde çöpler tek tek toplanıp sokaklar dezenfekte edildi

Başkan Uysal, çevre bilincine dikkat çekmek için eldivenleri giyip sokak sokak çöp topladı

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi Kaleiçi'nde çöp toplama etkinliği düzenledi. Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar) önünde başlayan programa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı. Katılımcılara belediye görevlileri tarafından eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. Üç Kapılar'dan, Başkan Ümit Uysal'ın öncülüğünde başlayan etkinlik, Kaleiçi sokaklarında devam etti. Başkan Uysal, personeliyle birlikte Kaleiçi'nin dar sokaklarında eline aldığı poşetle çöp topladı. Tüm Kaleiçi'ni kapsayacak şekilde devam eden temizliğin yanı sıra ortak kullanım alanları ve yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

"Duyarlılığı arttırmamız lazım"

Etkinlik hakkında bilgi veren Ümit Uysal, önemli günleri farkındalık oluşturmak adına kamu yararına dönüştürdüklerini söyledi. Doğamım insanlar tarafından tahrip edildiğine dikkat çeken Uysal, " Biz 5 Haziran Dünya Çevre Günü hem kutlu olsun diyoruz, hem de hepimizi bir düşünceye sevketsin istiyoruz. Doğaya, çevreye, kültür varlıklarına karşı duyarlılığımızı artırmamız lazım."dedi.

"Çevreci bir belediyeyiz"

Kaleiçi'nin genel temizliğini geçen yılda yaptıklarını anımsatan Uysal," Kültür varlığı bulunan Kaleiçi'nde hassasiyetimizi ortaya koymuş oluyoruz. Muratpaşa Belediyesi olarak Türkiye Çevre Eğitimi ödülünü üst üste kazandık. Çevreci projelerimiz var. 5 Haziran'ı hem kutlamak hem de bir bilinç oluşturmak için böyle etkinlik düzenledik. Genel temizliğin yanı sıra dezenfeksiyon işlemi de yaptık. Kaleiçi çok değerli, bu turizm bölgesine tüm vatandaşlarımızı ve turistleri bekliyoruz. Kaleiçi gibi doğal dokuya uygun kültürel mekanları çevrenin bir parçası sayıyoruz. Tüm dünyayı çevreci olmaya davet ediyoruz."ifadelerine yer verdi.