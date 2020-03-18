Tarihi Kaleiçi'ne korona virüs dezenfektesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Kaleiçi'ne korona virüs dezenfektesi - Son Dakika

Tarihi Kaleiçi'ne korona virüs dezenfektesi

6 saat önce

Antalya'da her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Kaleiçi'nde ortak kullanım alanlarında yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldı.

Tarihi Kaleiçi'ne korona virüs dezenfektesi, System.String[]

Antalya'da her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Kaleiçi'nde ortak kullanım alanlarında yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldı.


Muratpaşa Belediyesi, sorumluluk alanlarında korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı. Daha önce birçok noktada ilaçlama işlemini yapan belediye ekipleri, bu kez her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihi Kaleiçi bölgesinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Kale Kapısı önünde hazırlıklarını yapan ekipler, bank, durak, panoramik asansör, seyir terasları, süs objeleri, tarihi mekanların fotoğraf çekilen noktaları, cami ve medreselerin giriş çıkış yerleri ve içlerini dezenfekte etti. Kaleiçi'nin ara sokakları ise arazözden sıkılan ilaçlı tazyikli suyla ilaçlandı.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'de yeni tip korona virüsü görülmeden önce hijyen çalışmalarını sıklaştırdıklarını hatırlattı. Halkın yoğun olarak kullandığı ünitelerde hastalık riskine karşı bir haftadır yoğun olarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Uysal, "Toplumun girip çıkmak zorunda olduğu kamu binaları, hastaneler, sağlık ocakları gibi yerlerin dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Ekip olarak hazırız, gerekli görülen her noktanın ilaçlamasını yapıyoruz" dedi.


"İhtiyaç olan her yeri ilaçlayacağız"


Belediye olarak teyakkuz halinde olduklarını dile getiren Uysal, kapatma kararı verilen işletmelerin denetimini de ekiplerin yaptığını kaydetti. Korona virüs vakasının kısa sürede sona ermesini dileyen Uysal, "Ortaya çıkabilecek sıkıntılarla ilgili de mesaideyiz. Belediye olarak evimize kapanma gibi bir durumumuz yok. Biz vatandaşlarımıza yardım etmek için ayaktayız. Kaleiçi de yoğun kullanılan yer. Burada da ortak alanlar ilaçlanıyor. İhtiyaç duyulan her yerin ilaçlamasını yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:13 Kaynak: İHA

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