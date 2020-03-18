Tarihi Kaleiçi'ne 'Koronavirüs' dezenfektesi - Son Dakika

Tarihi Kaleiçi'ne 'Koronavirüs' dezenfektesi

-Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı ortak noktalarda dezenfeksiyon ve strelizasyon işlemi gerçekleştirildi

ANTALYA - Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Kaleiçi bölgesinin ortak kullanım alanlarında yeni tip Korona virüse(Kovid-19) karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, sorumluluk alanlarında Korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı. Daha önce bir çok noktanın ilaçlama işlemini yapan belediye ekipleri bu kez, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihi Kaleiçi bölgesinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Kale Kapısı önünde hazırlıklarını yapan ekipler, daha sonra bank, durak, panoramik asansör, seyir terasları, süs objeleri, tarihi mekanların fotoğraf çekilen noktalarını, cami ve medreselerin giriş çıkış yerlerini ve içlerinin dezenfektesini yaptı. Kaleiçi'nin ara sokakları ise arazözden sıkılan ilaçlı tazyikli suyla ilaçlandı.

"Çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'de yeni tip Korona virüsün(Kovid-19) görülmeden önce de belediye olarak hijyen çalışmalarını sıklaştırdıklarını hatırlattı.Halkın yoğun olarak kullandığı üniteleri hastalık riskine karşı bir haftadır yoğun olarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Uysal, "Toplumun girip çıkmak zorunda olduğu kamu binaları, hastaneler, sağlık ocakları gibi yerleri dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Ekip olarak hazırız gerekli görülen her noktanın ilaçlamasını yapıyoruz." dedi.

"İhtiyaç olan her yeri ilaçlayacağız"

Belediye olarak teyakkuz halinde olduklarını dile getiren Uysal, kapatma kararı verilen işletmelerin denetimini de ekiplerin yaptığını kaydetti.

Korona virüs vakasının kısa sürede sona ermesini dileyen Ümit Uysal, " Ortaya çıkabilecek sıkıntılarla ilgili de mesaideyiz. Belediye olarak evimize kapanma gibi bir durumumuz yok. Biz vatandaşlarımıza yardım etmek için ayaktayız. Kaleiçi de yoğun kullanılan yer. Burada da ortak alanlar ilaçlanıyor. İhtiyaç duyulan her yerin ilaçlamasını yapacağız." ifadelerine yer verdi.