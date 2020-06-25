Tarihi Kaleiçi semtindeki metruk binayı yakan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika

Tarihi Kaleiçi semtindeki metruk binayı yakan şüpheli adli kontrolle serbest
- Tarihi Kaleiçi semtindeki metruk binayı alev alev yakan şüpheli adli kontrolle serbest Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişinin yüzde 60 engelli raporu bulunduğu ve daha önce de buna benzer kundaklama olayı gerçekleştirdiği tespit edildi Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde tarihi ahşap binayı...
- Tarihi Kaleiçi semtindeki metruk binayı alev alev yakan şüpheli adli kontrolle serbest
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişinin yüzde 60 engelli raporu bulunduğu ve daha önce de buna benzer kundaklama olayı gerçekleştirdiği tespit edildi
ANTALYA - Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde tarihi ahşap binayı yaktığı tespit edilen şüphelinin daha öncede benzer şekilde kundaklama olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Antalya'nın Kaleiçi bölgesi Kılıçarslan Mahallesi Hamam Sokaktaki tarihi ahşap üç katlı bina 4 gün önce çıkan yangında alev alev yanmıştı. Büyük paniğinin yaşandığı kullanılmayan ahşap binadaki yangın 2 saatlik çalışmayla güçlükle söndürüldü. Poliste yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerine gelen binanın sahipleri yapıda tadilat çalışmalarının devam ettiğini bekçinin olmadığını ama her gün gelip kontrollerini yaptıklarını polise bildirdi. Ertesi gün polis ekipler görgü tanıkları ve güvenlik kamera görüntülerinden bundan öncede benzer şekilde kundaklama olayı çıkartan kişinin 38 yaşındaki Serdar U, olduğunu tespit etti. Aynı gün saat 23.00'da şüpheli evinde gözaltına alındı. Yakınları polise Serdar U'nun psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ve yüzde 60 engelli raporu olduğunu belirtti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:11 Kaynak: İHA
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