Tarihi Kalenin Surları Yıkıldı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçe merkezindeki Asur döneminden kalma Siverek Kale'sinin surları yıkıldı.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçe merkezindeki Asur döneminden kalma Siverek Kale
'sinin surları yıkıldı. Kale surlarından kopan parçaların zarar verdiği evlerde yaşayanlar, kalenin tehlike saçtığını söyledi.
İlçede son haftalarda etkili olan sağanakların ardından Siverek Kalesi'nin surlarını taşıyan toprak gevşedi. Kayan toprakla birlikte kale surlarının bazı bölümleri yıkıldı. Kopan parçalar, çevredeki evlere zarar verdi.
Kale eteklerinde ve çevresinde 132 evin bulunduğunu söyleyen mahalleli, kayan toprak ve moloz yığınları nedeniyle hayatlarının tehlikede olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden Ramazan Tüysüz, "Kale oldukça tarihi bir kale ve eteklerindeki evlerde onlarca aile yaşamakta. Yağışlı havalarda kale eteklerindeki toprak kaymasının ardından surlarda yıkılmalar oluyor, korku ile yatıyoruz. Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz" dedi. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:49 Kaynak: DHA
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