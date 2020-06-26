Tarihi kaleye ikinci sabotaj - Son Dakika

Tarihi kaleye ikinci sabotaj

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Şeytan kalesinin ışıklandırma sistemi kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sabote edilerek parçalandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Şeytan kalesinin ışıklandırma sistemi kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sabote edilerek parçalandı. Çıldır Belediyesi tarafından ışıklandırılması yapılan tarihi kaleye daha öncede sabotaj yapılmış bütün ışıklandırma sistemi kırılarak talan edilmişti.

Yeniden yapılan çalışmalar sonrası tekrar ışıklandırılan tarihi kale tekrar kimliği belirsiz kişi yada kişilerin hedefi haline geldi. Yaşanan bu olay neticesinde açıklama yapan Çıldır Belediye başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, "Geçtiğimiz yıl yine bazı ahlaksız kişiler tarafından zarar verilen Çıldır Şeytan Kalesinde bulunan ışıklandırmalar bu yıl bir kez daha bazı alçaklar tarafından zarar gördü. Bu alçaklara verebileceğimiz en güzel cevap o ışıklandırmaları yeniden ve daha güzel bir şekilde yapmaktır. Bunu yapanlar asla unutmasınlar onların yapmış olduğu alçaklık şimdi belki yanlarına kalacak ama yarına kalmayacaktır. Bu yapmış olduğumuz ışıklandırma sistemini yeniden düzenleyip kamera sistemi ile destekleyerek halkımızın ve kalemizi ziyaret eden turistlerin hizmetine yeniden sunacağız" dedi. - ARDAHAN

Ardahan, Çıldır, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi kaleye ikinci sabotaj - Son Dakika

Son Dakika

17:59 Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı 17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu 16:38 Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:54 Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
17:59
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
17:24
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
17:17
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
17:10
Ticarete atılan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, 15 milyon euro kaybetti
16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
16:46
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
16:37
Büyük güne saatler kaldı! Son bir umutla Zuhuratbaba'ya akın ettiler
16:18
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
16:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 18:05:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi kaleye ikinci sabotaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]