Son Dakika Haberleri: Tarihi Kanyon'da Söylediği Türkü Sosyal Medyada Tıklanma Rekorları Kırıyor

Tarihi Kanyon'da Söylediği Türkü Sosyal Medyada Tıklanma Rekorları Kırıyor

38 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde, 7 bin yıllık tarihi içinde barındıran İkitaş Kanyonu'nda Kütahya'nın Pınarları Türküsü'nü söyleyen Muammer Akyol, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kısa sürede çok fazla oranda tıklanma ve beğeni oranı alarak ilgi odağı oldu.

Tarihi Kanyon'da Söylediği Türkü Sosyal Medyada Tıklanma Rekorları Kırıyor, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde, 7 bin yıllık tarihi içinde barındıran İkitaş Kanyonu'nda Kütahya'nın Pınarları Türküsü'nü söyleyen Muammer Akyol, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kısa sürede çok fazla oranda tıklanma ve beğeni oranı alarak ilgi odağı oldu.

Sosyal medya aracılığı ile kısa sürede bir çok kişiye ulaşan görüntüler yaklaşık 50 bin kişi tarafından bir günde izlendi.

Bölgenin hikayesi şöyle; "Bir asır önce aralarındaki kanlı dövüş sonunda yörede yaşayan Asalıoğlu Vehbi, isimli delikanlının darbeleri ile 'deli düve' isimli kadının kocası sevda meselesi yüzünden pınar başında ölür.Oğullarının kanlar içinde yattığını gören gencin anne ve babası saçlarını, başlarını yolarlar. Bu olayın duyulması üzerine yakılan ağıtlar dilden dile dolaşarak günümüzde söylendiği şekilde türkü haline gelir."

Türkünün sözleri:

Kütahya'nın pınarları akışır

Zaptiyeler kol kol olmuş bakışır

Asalı'ya çuha şalvar yakışır

Aman, aman Vehbi öylede böyle olur mu

Ah sen ölürsen Dünya bana kalır mı

Salım geldi musallaya dayandı

Mor cepkenim al kanlara boyandı

Seni vuran zalim nasıl dayandı

Aman, aman Vehbi öylede böyle olur mu

Ah sen ölürsen Dünya bana kalır mı - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Kütahya, Yaşam
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