Son Dakika Haberleri: Tarihi Kapalı Çarşı içindeki Vezir Hanı'nda yangın (1)
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Tarihi Kapalı Çarşı içindeki Vezir Hanı'nda yangın (1)

51 dakika önce

- Yanan Vezir Hanı'nda söndürme çalışmalarından detaylar KAYSERİ - Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı içinde bir süredir restorasyonda olan Vezir Hanı'nda yangın çıktı.

Tarihi Kapalı Çarşı içindeki Vezir Hanı'nda yangın (1), System.String[]
- Yanan Vezir Hanı'nda söndürme çalışmalarından detaylar KAYSERİ - Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı içinde bir süredir restorasyonda olan Vezir Hanı'nda yangın çıktı. (1)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:45 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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