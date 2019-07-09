Tarihi Kapalı Çarşı içindeki Vezir Hanı'nda yangın (1)
51 dakika önce
- Yanan Vezir Hanı'nda söndürme çalışmalarından detaylar KAYSERİ - Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı içinde bir süredir restorasyonda olan Vezir Hanı'nda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:45 Kaynak: AA
- Yanan Vezir Hanı'nda söndürme çalışmalarından detaylar KAYSERİ - Kayseri
'de tarihi Kapalı Çarşı içinde bir süredir restorasyonda olan Vezir Hanı'nda yangın çıktı. (1)
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