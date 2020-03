Tarihi Kapalıçarşı koronavirüsüne karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

İstanbul'da turistlerin uğrak noktası Tarihi Kapalıçarşı, korona virüse karşı dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının tespit edildiğinin açıklanması üzerine önlemler arttırıldı. Bu kapsamda İstanbul'da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Tarihi Kapalıçarşı korona virüse karşı dezenfekte edildi. Çarşı yönetiminin aldığı kararla yapılan dezenfekte çalışmalarında Kapalıçarşı'nın her köşesi didik didik temizlendi. Kapalıçarşı'nın haftada en az bir kere dezenfekte edileceği belirtildi.

KAPALIÇARŞI HER HAFTA DEZENFEKTE EDİLECEK

Tarihi Kapalıçarşı teknik sorumlusu Suat Çiftçi, "Kapalıçarşı'da zaten standart yapılan bir şey bu. En az 20 günde 1 ayda bir biz bu işlemleri yapıyoruz. Tabi daha çok haşere ve fareler için yapmaktayız. Bu gün korona hastalığının gündeme gelmesinden dolayı çarşı içinde komple bir dezenfektasyon işlemleri yapmaya karar verildi. Şu an bu çalışmalar devam ediyor. Bu akşam başladık. Bu korona paniği bitene kadar her hafta devam edeceğiz. Şu an planlamamız haftada bir, her çarşamba günü planlıyoruz. Akşam 20.30'da başlamak üzere yaklaşık 5 saate çarşımızı ilaçlamayı planlıyoruz. Kullandığımız ilaçların herhangi bir şekilde insan sağlığına zararı yok. Tamamen çarşımız için özel imal edilmiş maddelerden yapılmış" dedi.

Kapalı Çarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise dün yaptığı açıklamada tarihi çarşıda dezenfeksiyon çalışmalarından bahsetmiş, "Özel kimyasallarla, bu akşam Kapalıçarşı'da bir temizlik yapılacak. Biz bunlarla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kapalıçarşı yılda 43 milyon insanın girip çıktığı bir yer. Dolayısıyla burası ülkemizin en çok ziyaret edilen bölgesi, bir ticaret merkezi, turizm merkezi, bir yaşam merkezi. 559 yıllık tarihi itibariyle de çok büyük tecrübelere sahip. Burayı tabi ki turistler ziyaret ediyor. Biz bu konuda hassasız, hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Anonslarımızla, SMS'lerimizle, bilgilendirmelerimizle bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

(Veysel Ensar Gökcegöz/İHA)