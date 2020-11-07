Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı güçlendiriliyor (2) - Son Dakika

Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı güçlendiriliyor (2)

07.11.2020 11:33

Tarihi Kapalıçarşı'da depreme karşı güçlendirme çalışmaları başladı.

Tarihi Kapalıçarşı'da depreme karşı güçlendirme çalışmaları başladı.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, AA muhabirine, Kapalıçarşı'daki restorasyon, röleve, tadilat, deprem güçlendirme çalışmaları ve pandemi sürecinde alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Kurtulmuş, 559 yıllık geçmişe sahip, dünyanın ilk pazar yerlerinden biri olan, 42 bin metrekare alan üzerine kurulu çarşıda 2 bin 486 dükkan bulunduğunu belirtti.

Kapalıçarşı'nın çatısındaki tadilata değinen Kurtulmuş, şu bilgileri verdi:

"Kapalıçarşı, Meclis'ten özel olarak çıkarılan kanunla, 2005'ten bu yana restorasyonlarına ve projelerine, Anıtlar Kurulundan geçmek kaydıyla, ihtimam edilen bir yer. Çarşının çatı restorasyonu Valiliğin desteğiyle şu anda bitirilmiş durumda. Çatıda 800 bin kiremit kullanıldı ve 7 kat yalıtım yapıldı. Kapalıçarşı'nın çatısı, o eski klimaların, birtakım atık ve çevresel kirliliğinin olduğu bir dönemden modern bir döneme sağlıklı bir şekilde intikal etti. 10 milyon lira civarında bir maliyeti oldu. Bunun tamamını Valilik ve Fatih Belediyesi karşıladı. Kapalıçarşı'nın iç tavanları, zemini, beden duvarları ve elektrik sistemiyle ilgili çok özgün bir çalışma yapılacak. Kapalıçarşı'nın tavanı ve yeri bitti, içi de bittikten sonra Kapalıçarşı'mız dört dörtlük tamamlanmış olacak."

Çarşının restorasyonunun tarihi eser özelliğine göre yapıldığını aktaran Kurtulmuş, "Geçtiğimiz dönemde bununla ilgili suç duyuruları yaptık. Şu anda 170 civarında dava var. Kapalıçarşı'da izin alıp yapılan küçük tamiratları Fatih Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü (KUDEB) kontrol ediyor. Büyük tadilatları da İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü takip ediyor. Buralardan izin almadan Kapalıçarşı'da hiçbir şey yapmak mümkün değil." diye konuştu.

Kapalıçarşı yenileniyor

Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'daki restorasyon, röleve, tadilat ve deprem güçlendirme çalışmalarına ilişkin şunları anlattı:

"Çarşıda tadilat çalışmaları başladı. Ay sonuna kadar Tacirler, Kürkçüler ve Fesçiler sokaklarında 3 ayrı iskele kurulacak. Deprem mevzuatına uygun şekilde statik güçlendirme yapılacak. Bilim Kurulumuz Kapalıçarşı'ya özel olarak özgün çalışmalar da yapıyor. Depremle de ilgili gerekli takviyeler yapılarak Kapalıçarşı depreme çok dayanıklı hale getirilecek. Deprem riskini de göz önünde bulundurarak statik güçlendirmeyi Kapalıçarşı'da Fesçiler Kapısı'ndan bu ay başlattık. Tüm kapı ve sokaklara yayılacak iskelelerde, bir yerde çalışma yapılıp yan tarafına geçilecek. Dolayısıyla 18 ay içinde Kapalıçarşı'nın iç tavanları, duvarları, zeminleri, elektrik sistemi ve diğer bütün teknik çalışmalar bitirilecek."

Olası bir depremde Kapalıçarşı'nın 21 kapısından tahliyenin mümkün olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Özel bir tahliye alanı yapacak yerimiz yok. En yakın kapılardan deşarj olması esnafımıza duyuruluyor. Bu konuda AFAD'la ortak çalışmalarımız devam ediyor. Onlar da bunu biliyorlar. Burada verilecek en önemli mesaj esnafımızın panik yapmaması. Bu konuda da Kapalıçarşı esnafı birikimli ve tecrübeli." diye konuştu.

Kurtulmuş, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin çarşıdaki çalışmalara destek verdiğini dile getirerek, "Özellikle restorasyon Valilik ve Fatih Belediyesinin ağırlıklı desteğiyle yürüyor. Bunun dışında beden duvarlarıyla ilgili de esnaftan katkı payı alacağız. Toplam 70 milyonluk bütçe bulunuyor." ifadesini kullandı.

Önlemler

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kovid-19 pandemisi sürecinde çarşıda alınan önlemlere değinirken, şunları paylaştı:

"İlk günden itibaren maske, mesafe ve hijyen koşullarını dikkate alarak Kapalıçarşı'nın 21 kapısında ateş ölçerle, sosyal mesafeye dikkat ederek, broşür ve anonslarla bültenlerimizi duyurarak önlemlerimizi aldık. Esnaftan mart ve nisan ayında Kovid-19 nedeniyle 7 kişi vefat etti, bunlar yaşı 65 üzeri ve çarşımıza gelmeyen kişilerdi."

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın günlük ziyaretçi sayısının 150 bin olduğunu, ortak alanlarda klima sistemi olmadığını, cam ve kapılar sayesinde çarşının sürekli hava aldığını söyledi. Kurtulmuş, "Pandemi döneminde esnafımızı dükkanlarına 2-3'ten fazla müşteri almama konusunda sürekli ikaz ettik. Her gün anons da ediliyor." ifadesini kullandı.

Çarşıya Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'dan turistler geldiğini dile getiren Kurtulmuş, çarşıdaki bütün meslek kollarının açık olduğunu ancak turizme bağlı çalışan dükkanlarda işlerin yavaşladığını kaydetti.

Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı güçlendiriliyor (2)
Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı güçlendiriliyor (2)
Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı güçlendiriliyor (2)
Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı güçlendiriliyor (2)
Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı güçlendiriliyor (2)

Yönetim Kurulu, Valilik, Deprem, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı güçlendiriliyor (2) - Son Dakika


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