Tarihi kapıda gelişigüzel onarım - Son Dakika

Tarihi kapıda gelişigüzel onarım

Tarihi kapıda gelişigüzel onarım Bu kadarına da pes dedirten restorasyon Tarihi kapı drone ile havadan görüntülendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cibalikapı'da yaptığı onarım bu kadarına da pes dedirtti.

Tarihi kapıda gelişigüzel onarım

Bu kadarına da pes dedirten restorasyon

Tarihi kapı drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cibalikapı'da yaptığı onarım bu kadarına da pes dedirtti. Gelişigüzel harçlarla orijinal taşlar ve tuğlalar sıvanmış şekilde yapılan onarım uzmanların tepkisini çekti. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, "Taşlar ile tuğlalar arasındaki detaylar kaybolmuş. Bir daha restorasyon yapacaklarını söylüyorlar ama bunun neresi düzeltilecek" dedi.

Cibalikapı surlarına kamyon çarpması nedeniyle oluşan hasardan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mayıs ayında kapıyı araç trafiğine kapatarak onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar bittiğinde ise ortaya çıkan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Yaklaşık bin 600 yıllık tarihi kapıda yapılan onarım nedeniyle taşlar ile tuğlalar arasındaki detaylar kayboldu. Onarım yapılmayan yerlerde ise ağaçların yükseldiği görüldü. Basit onarım sonucu ortaya çıkan görüntünün iç açıcı olmadığını söyleyen Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, yapılan işlemlerin bilimsel açıdan uygun olmadığını da belirtti.

"Bir daha restorasyon yapacaklarını söylüyorlar ama bunun neresi düzeltilecek"

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, "Kapının kemerinde kamyon çarpması sonucu bir sorun vardı. Oranın önlemleri için basit onarım yoluna gittiler. Fakat çıkan sonuç pek iç açıcı olmadı. Teknik kısmı bırakın şu görüntüde ki anormalliği vatandaşlar bile anlarlar. Yaklaşık bin 600 yıllık bir yapıdan, Bizans surlarından bahsediyoruz. Restorasyon veya basit onarım fark etmez ciddiyetle yaklaşmak lazımdı. Boşlukları doldurma bulamaç gibi maalesef bilimsel anlamda baktığınızda uygun değil. Tamamen istemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Yığma yapı burası taşlar ile tuğlalar arasındaki detaylar kaybolmuş. Bir daha restorasyon yapacaklarını söylüyorlar ama bunun neresi düzeltilecek" dedi.

"Biz sürekli şikayette bulunduk surlarda yıpranma var"

15 yıldır Balat'ta yaşayan Hasan Gedik, 15 yıldır buradayız. "Biz sürekli şikayette bulunduk surlarda yıpranma var diye hatta bir tane çocuğun üzerine taş düştü. Bize verilen bilgiye göre acil durum onarımıymış bu. Restorasyon sonra yapılacakmış" şeklinde konuştu.

Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım
Tarihi kapıda gelişigüzel onarım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Restorasyon, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi kapıda gelişigüzel onarım - Son Dakika

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