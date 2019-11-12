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Tarihi Karagöz Meydanı çalışmaları

8 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Karagöz Meydanı'nı yeniden Trabzon'a kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Karagöz Meydanı'nı yeniden Trabzon'a kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ortahisar ilçesinin Hacıkasım mevkisinde yapımı süren 36 derslikli okul ve 80 yatak kapasiteli öğretmenevi tamamlandığında, Tarihi Karagöz Meydanı alanında bulunan Cudibey Ortaokulu ve Trabzon Öğretmenevi yeni yerine taşınacak. Büyükşehir Belediyesi, binaların taşınma işlemlerinin ardından tarihi alanı yeniden meydan olarak düzenleyecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, taşınma işleminin ardından tarihi alanda bulunan okul ve öğretmenevinin yıkımını gerçekleştireceklerini belirtti.

Zorluoğlu, Cudibey Ortaokulu ve Trabzon Öğretmenevini en modern şekilde yeniden Trabzon'a kazandıracaklarını ifade ederek, Tarihi Karagöz Meydanı'nı da yeniden şehre kazandıracaklarını ve en güzel şekilde dizayn ederek halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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