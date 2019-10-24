Son Dakika Haberleri: Tarihi karar, bir cinayetten 16 kişiye idam cezası verildi
Son Dakika Güncel Tarihi karar, bir cinayetten 16 kişiye idam cezası verildi

Tarihi karar, bir cinayetten 16 kişiye idam cezası verildi

2 dakika önce

Bangladeş'te bir öğrenciyi yakarak ölümüne neden olan okul müdürü ve olaya karışan 15 kişiye idam cezası verildi.

Tarihi karar, bir cinayetten 16 kişiye idam cezası verildi, System.String[]

Bangladeş'te bir öğrenciyi yakarak ölümüne neden olan okul müdürü ve olaya karışan 15 kişiye idam cezası verildi.

Bangladeş'in Feni şehrinde, okul müdürünün talimatıyla okul arkadaşları tarafından ateşe verilerek yakılan Nusrat Jahan Rafi isimli kız öğrenci hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili süren davada okul müdürü Siraj-Udowla ile olaya karışan diğer 15 kişi hakkında idam kararı verildi.

İddialara göre, olaylar 27 Mart'ta okul müdürünün odasında başladı. Okul müdürünün tacizine uğrayan Nusrat Jahan Rafi, durumu ailesine anlattı. Aile, müdür hakkında suç duyurusunda bulundu ve konu mahkemeye taşındı. Hakim karşısına çıkarılan okul müdürü Siraj-Udowla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hapisteyken Nusrat Jahan Rafi'yi öldürme planları yapan okul müdürü, okuldan kendine yakın öğrencileri çağırarak onlara talimat verdi. Rafi'nin öldürülmesini isteyen Siraj-Udowla, kafasında tasarladığı planları öğrencilerine tek tek anlattı. Okul müdürü ile görüşmelerinin ardından 6 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan bir sınav öncesi okul önünde Rafi'yi beklemeye koyulan öğrenciler, onu ıssız bir alana kaçırarak ateşe verdi. Olay yerinde ağır yaralı olarak bulunan Rafi, önce Feni Hastanesine daha sonra da Dakka'daki daha donanımlı bir hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Rafi 10 Nisan'da hayatını kaybetti.

Ülke genelinde büyük tepkilere yol açan olay sonrası Başbakan Şeyh Hasina, Rafi'nin ailesine bir ziyaret gerçekleştirmiş, kısa süre içinde açılan davanın sonuca ulaşması için elinden geleni yapacağının sözünü vermişti. Olaydan 61 gün sonra, bugün yerel saatle 11.08'de davada karar verildi. Kararı açıklayan Hakim Md. Mamun Ur Raşid, okul müdürü de dahil 16 kişinin idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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