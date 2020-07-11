Tarihi kararın ardından Ayasofya'da gün doğumu - Son Dakika

Tarihi kararın ardından Ayasofya'da gün doğumu

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Ayasofya üzerinde gün doğumu havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Ayasofya üzerinde gün doğumu havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.

Dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararı dün Danıştay 10. Dairesi tarafından açıklandı. Kararda Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiği açıklandı. Açıklanan kararın ardından Ayasofya'da ilk gün doğumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü tüm ihtişamıyla Ayasofya'nın siluetini ortaya çıkardı. Güneş ışıkları bulutların arasından süzülürken adete Ayasofya'nın minarelerini heybeti ile eşsiz manzaralar ortaya çıkarttı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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