Tarihi kararın ardından Ayasofya'da gün doğumu - Son Dakika

Tarihi kararın ardından Ayasofya'da gün doğumu

Tarihi kararın ardından Ayasofya'da gün doğumu Ayasofya'da kendine hayran bırakan gün doğumu drone ile görüntülendi Danıştay 10.

Tarihi kararın ardından Ayasofya'da gün doğumu Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak! Ayasofya'da kendine hayran bırakan gün doğumu drone ile görüntülendi İSTANBUL - Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Ayasofya üzerinde gün doğumu havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı. Dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararı dün Danıştay 10. Dairesi tarafından açıklandı. Kararda Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiği açıklandı. Açıklanan kararın ardından Ayasofya'da ilk gün doğumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü tüm ihtişamıyla Ayasofya'nın siluetini ortaya çıkardı. Güneş ışıkları bulutların arasından süzülürken adete Ayasofya'nın minarelerini heybeti ile eşsiz manzaralar ortaya çıkarttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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