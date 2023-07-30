Tarihi Kars Kalesi'nde Köpeklerin Dışkılaması Vatandaşları İsyan Ettirdi

Başıboş sokak köpeklerinin vatandaşları saldırıp yaralaması büyük korku yaratırken, diğer yandan her gün başka bir problem daha ortaya çıkıyor. Son olarak Tarihi Kars Kalesi içindeki Kale Camii'nin içinde köpeklerin dışkıladığı görüntülendi. Bu durum büyük tepki çekerken vatandaşlar Kars Belediye Başkanı Türker Öksüz'e ve Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'a seslenerek harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

SAYGISIZLIK OLARAK NİTELENDİRDİLER

Başıboş köpeklerin caminin içine dışkılaması oraya ibadet için gelen bir kişi tarafından video ile kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar inanca ve tarihe bu şekilde bir saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirtti. Vatandaşlar camii içinde olduğu gibi kale ve çevresinin de köpek dışkısı ile dolu olduğunu yazdı.