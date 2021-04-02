Tarihi Kars Kalesi otizme dikkati çekmek için mavi renkle ışıklandırıldı - Son Dakika

Kars Belediyesi, tarihi Kars Kalesini otizme dikkati çekmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla sarı renkte olan Kars Kalesi'nin Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Kars Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri mavinin otizm üzerindeki sakinleştirici etkisi göz önünde bulundurularak Tarihi Kars Kalesi mavi renkle ışıklandırılmıştır."