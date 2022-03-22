Son dakika: Tarihi Kazancılar Çarşısı'nın zamana direnen ustaları - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Tarihi Kazancılar Çarşısı'nın zamana direnen ustaları

22.03.2022 11:40

Son dakika gündem haberi: Adana'da, ismini bir zamanlar kazan yapan ustalardan alan tarihi çarşının yarım asırlık ustaları, ilk günkü heyecanla zanaatlarını yaşatmaya çalışıyor.

Adana'da, ismini bir zamanlar kazan yapan ustalardan alan tarihi çarşının yarım asırlık ustaları, ilk günkü heyecanla zanaatlarını yaşatmaya çalışıyor.

Anadolu'daki kapalı çarşı geleneğinin en önemli örneklerinden birisi olan Kazancılar Çarşısı'nda ilerleyen yaşlarıyla zamana, zanaatlarıyla teknolojiye direnen ustalar, tamamı el becerisine dayanan mesleklerini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Dükkanları tarih kokan çarşıda yarım asrı aşkındır bakır işleyen, sayacılık (deri veya kumaşı keserek ayakkabı kalıbına uygun hale getirme zanaatı), terzilik ve marangozluk yapan ustalar, mesleklerini uzun yıllardan bu yana sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çarşının içindeki dükkanında 57 yıldan bu yana sayacılık yapan 70 yaşındaki Süleyman Küçükgöz, AA muhabirine, maddi nedenlerden dolayı okula gidemediğini anlattı.

Çocuk yaşlarda ayakkabı ustasının yanına çırak olarak verildiğini belirten Küçükgöz, mesleğin inceliklerini en iyi şekilde öğrendikten sonra kalfalığa adım attığını, ardından usta olup kendisine ait iş yerini açtığını söyledi.

Küçükgöz, geçmişte tezgahın başında el becerileriyle ayakkabı yaptığını vurgulayarak, "O yıllarda her şeyi elle yapardık. Bu iş sayesinde üç çocuğumu çok şükür üniversite okuttum, iyi yerlere geldiler." diye konuştu.

Teknolojik gelişmelerle her şeyin artık makineyle yapılmaya başladığını, bu nedenle çarşıdaki çok sayıdaki atölyenin de kapandığını ifade eden Küçükgöz, kendisinin ise şimdilerde yalnızca ayakkabı kalıbı keserek mesleğini sürdürdüğünü dile getirdi.

Küçükgöz, "Emekliyim ama kahveye gitmektense çalışmayı tercih ediyorum. Çıraklığım bu çarşıda geçti. Buradan kimler geldi, kimler geçti. Bir çoğu vefat etti, kimi işi bıraktı. Sağ olsunlar, bizi burada mesleğin kalesi gibi görüyorlar. İş getiriyorlar ve biz kendi malımız gibi kalıbı kesiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyaya bir daha gelsem bu işi yaparım"

Bakır ustası 63 yaşındaki Güneri Filizgil de babasının kendisini 8 yaşında meslek öğrenmesi için Kazancılar Çarşısı'ndaki bakır ustasının yanına çırak verdiğini belirtti.

Filizgil, o dönemler öğleye kadar okula gittiğini, ardından da atölyenin yolunu tuttuğunu anlatarak, babasını 12 yaşındayken kaybetmesiyle ilkokul üçüncü sınıftan sonra eğitimine devam edemediğini vurguladı.

Sonraki yıllarda kalfalık ardından da ustalıkla zanaatını sürdürdüğünü aktaran Filizgil, şöyle dedi:

"Şu anda sac, bakır, kromla ilgili her şeyi yapıyorum fakat bizim şimdi yaptığımız eskiden yaptıklarımızdan çok farklı. Eskiden, kazanlar, sobalar yapardık, şimdi onların hiçbiri yok. Şu anda tatlı ocakları, tezgahlar yapıyoruz. Dünyaya bir daha gelsem bu işi yaparım, güzel bir zanaatımız var. Ekmeğimizi kazanıyoruz, kimseye muhtaç olmuyoruz."

"Makinelerin sesi teknoloji ile kesildi"

Tarihi çarşının 61 yıllık terzisi Abdullah İnler (69) de ilkokul yıllarında okuldan arta kalan zamanlarda mesleğin inceliklerini öğrendiğini söyledi.

Eskiden mesleklerinin el üstünde tutulduğunu, siparişlere yetişemediklerini anlatan İnler, zaman içerisinde teknolojinin gelişmesiyle hiç durmayan dikiş makinelerinin sesinin kesildiğini belirtti.

Marangoz 75 yaşındaki Yakup Özçağlı, baba mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen 68 yıldan bu yana sürdürmeye çalıştığını aktardı.

Bu iş sayesinde 4 çocuğunu okuttuğunu belirten Özçağlı, şu anda sipariş üzerine elek, merdane gibi ev gereçleri yaparak kazanç sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Son dakika: Tarihi Kazancılar Çarşısı'nın zamana direnen ustaları
Son dakika: Tarihi Kazancılar Çarşısı'nın zamana direnen ustaları
Son dakika: Tarihi Kazancılar Çarşısı'nın zamana direnen ustaları

YORUMLAR
500
'Sanayi Çarşısı'nın Dilek ablası' 46 yıldır otomobil yedek parça ve aksesuar işi yapıyor 'Sanayi Çarşısı'nın Dilek ablası' 46 yıldır otomobil yedek parça ve aksesuar işi yapıyor Son dakika haber: AB'den tarihinde ilk kez askeri oluşum kararı: 'Stratejik Pusula' belgesi kabul edildi Son dakika haber: AB'den tarihinde ilk kez askeri oluşum kararı: 'Stratejik Pusula' belgesi kabul edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tarihi Kazancılar Çarşısı'nın zamana direnen ustaları - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:24 İlyas Salman, yargılandığı davada hakim önüne çıktı: Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 13:02:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Tarihi Kazancılar Çarşısı'nın zamana direnen ustaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement