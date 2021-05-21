Tarihi Kef Kalesi'nde 45 yıl sonra kazılar yeniden başlıyor - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Urartular dönemine ait 140 odalı Kef Kalesi'nde, 45 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanacak.

Adilcevaz ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Urartulara ait olan 140 odalı Kef Kalesi'nde 45 yıl sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Kef kalesi'nde 1964 yılında yapılan kazılarda 30'dan çok odası olan, büyük bir saray kalıntısı ortaya çıkartılmıştı. Bu odalardan bir bölümünde düzenli iki sıra halinde çok sayıda büyük küp pithos bulunmuştu. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, son olarak 1973-1976 yılları arasında Kef Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarının ardından bölgede yeniden kazı çalışmalarına başlanacağını söyledi.