Tarihi kemer köprüye restorasyon ve koruma talebi - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'de 130 yıllık tarihi kemer köprü, yapılaşma ve çevresindeki dere ıslah çalışmaları nedeniyle yıkılma riski ile karşı karşıya kaldı. Kent sakinleri, asırlık köprünün restore edilip, koruma altına alınmasını talep etti.

Kentteki, Özcan Mahallesi'nde bulunan, 130 yıllık kemer köprü, yapılaşma ve çevresindeki dere ıslah çalışmaları nedeniyle yıkılma riski ile karşı karşıya kaldı. Giriş, çıkışı istinat duvarlarıyla kapatılan köprü, zamanla görünmez hale geldi. Bir dönem definecilerin de kazı yaptığı bölgede köprü, tahrip edildi. Kent sakinler, yıkılma tehlikesi bulunan Daltaban ve Güzeller semtlerini birbirine bağlayan kemer köprünün restore edilerek, korunmasını talep etti.

'ASIRLIK KÖPRÜNÜN BU ŞEKİLDE OLMASI ÜZÜCÜ'

25 yıldır mahallede oturduğunu söyleyen Onur Saran, köprünün tarihi eser olduğunu belirterek, "Bu köprü, tarihi İpek Yolu 'nun güzergahında bulunuyor ve asırlık köprünün bu şekilde olması üzücü. 130 yıllık bir köprünün etrafına duvarlar örerek, köprüyü kapatmak hiç kimsenin faydasına olmaz. İnsanlarımızın, bu köprünün tarihini bilmesi gerekiyor. Biz küçükken hep bu köprüyü kullanıyorduk" dedi.

'KÖPRÜNÜN ONARILMASI GEREKİYOR'

Mahalle sakinlerinden Hamit Aras ise istinat duvarı yapılmadan önce köprünün açık bir şekilde durduğunu anlatarak, "Çocukların, dereye düşmesini engellemek için istinat duvarı yaptılar. Duvarların yapıldığı sırada, köprünün yıkılmasına vatandaşlar izin vermedi. Tarihi köprü, bu istinat duvarı yapıldığından beri böyle duruyor. Bu şekilde kalması doğru değil. Herhangi bir sel olduğunda burasını tıkanabilir. Köprünün korunması için iyi bir onarım yapılması gerekiyor" diye konuştu.