Kemeraltı Çarşısı'nda bir şadırvanın yıkılması ile ilgili inceleme başlatıldı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki bir şadırvanın yıkılmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Dün gece saatlerinde mermer şadırvanın önüne gelen kişiler, matkap ve kaynak cihazlarıyla tahrip ettikleri şadırvanı yıktı. Caminin güvenlik kamerasının bir bölümünü kaydettiği olayın ardından bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Olay yerine gelen Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, gazetecilere şadırvanın tarihi eser kaydının bulunmadığını, esnaf tarafından yaklaşık 50 yıl önce yaptırıldığını söyledi.

Şadırvanın bölgede bulunmasından rahatsız olan esnafların da olduğunu savunan Girgin, "Bir grup esnaf bunu burada istemiyordu. Maalesef bu başımıza geldi ama çözülmeyecek bir olay değil. Ortak paydada buluşup konuşulabilir." dedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinin olayla ilgili inceleme yürüttüğü, suç duyurusunda bulunacağı da öğrenildi.