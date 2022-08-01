Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki şadırvan, bazı kişilerce matkap ve kaynak cihazlarıyla tahrip edilip yıkılmış, olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kemeraltı Çarşısı'nda şadırvanın yıkılmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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