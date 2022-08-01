Kemeraltı Çarşısı'nda şadırvanın yıkılmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki bir şadırvanın yıkılmasıyla ilgili 1 kişi yakalandı.
Pazartesi gecesi mermer şadırvanı matkap ve kaynak cihazlarıyla tahrip edip yıkan şüphelilerin yakalanması için soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 4 şüpheliyi belirleyen ekipler, 1 kişiyi yakaladı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Olay
Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki şadırvan, bazı kişilerce matkap ve kaynak cihazlarıyla tahrip edilip yıkılmış, olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatmıştı.
Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, tarihi eser kaydı bulunmayan şadırvandan bölgedeki bazı esnafların rahatsız olduğunu öne sürmüştü.
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