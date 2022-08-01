Kemeraltı Çarşısı'nda şadırvanın yıkılmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kemeraltı Çarşısı'nda şadırvanın yıkılmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

01.08.2022 17:14
Kemeraltı Çarşısı'nda şadırvanın yıkılmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki bir şadırvanın yıkılmasıyla ilgili 1 kişi yakalandı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki bir şadırvanın yıkılmasıyla ilgili 1 kişi yakalandı.

Pazartesi gecesi mermer şadırvanı matkap ve kaynak cihazlarıyla tahrip edip yıkan şüphelilerin yakalanması için soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 4 şüpheliyi belirleyen ekipler, 1 kişiyi yakaladı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olay

Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki şadırvan, bazı kişilerce matkap ve kaynak cihazlarıyla tahrip edilip yıkılmış, olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatmıştı.

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, tarihi eser kaydı bulunmayan şadırvandan bölgedeki bazı esnafların rahatsız olduğunu öne sürmüştü.

YORUMLAR
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Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki 65 yıllık şadırvanı yıktılar Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki 65 yıllık şadırvanı yıktılar
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemeraltı Çarşısı'nda şadırvanın yıkılmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemeraltı Çarşısı'nda şadırvanın yıkılmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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