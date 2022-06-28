Taşkın nedeniyle Kemer Meydanı'ndaki taksi durağı, minibüs durakları ile bir zincir marketin şubesi de su altında kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tarihi Kemerköprü'nün sular altında kaldığı bölgede çok sayıda iş yerini su bastı - Son Dakika

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