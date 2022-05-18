Tarihi kent Amasya ziyaretçilerini bekliyor (1) - Son Dakika
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Tarihi kent Amasya ziyaretçilerini bekliyor (1)

18.05.2022 11:05

Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan, Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olan Amasya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan, Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olan Amasya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, müzeleri, bimarhanesi, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, Yeşilırmak'ın iki yakasında uzanan Yalıboyu evleri, tarih kokan otantik sokakları, Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan 8 bin 500 yıllık tarihi değerleri barındıran Amasya, doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çeken şehirler arasında bulunuyor.

Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 22 Haziran 1919'da "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözüyle tüm dünyaya milletin bağımsız yaşama iradesini ilan ettiği şehir olan Amasya'da turizm hareketliliği başladı.

Kültür, termal, doğa ve av turizmiyle öne çıkan Amasya'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması amacıyla da Valilik ve Belediye tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Kovid-19 salgınından sonra bu yıl turizm sezonunun güzel başladığını söyledi.

Amasya'nın önemli bir tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu, son dönemde yapılan çalışmalar sayesinde şehre gelen turist sayısında önemli artış sağlandığını anlatan Masatlı, "Amasya, tarihte olduğu gibi bugün de en güvenli şehirlerden biri. Şehrimize gelen misafirleri ağırlamaktan mutlu olacağız. Hem güvenlik hem de sağlık açısından bütün tedbirleri almış durumdayız. İnşallah bu yılımız geçen yıldan daha güzel geçecek." dedi.

Amasya'ya ilk defa gelenlerin şehre hayran kaldıklarını ve tekrar geleceklerini söyleyerek ayrıldıklarını dile getiren Masatlı, "Anadolu coğrafyasında Amasya çok önemli bir ildir. Güvenli, huzurlu ve misafirperver bir şehirdir. Herkesi bu şehri görmeye, yaşamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı. (1)

Tarihi kent Amasya ziyaretçilerini bekliyor (1)
Tarihi kent Amasya ziyaretçilerini bekliyor (1)
Tarihi kent Amasya ziyaretçilerini bekliyor (1)
Tarihi kent Amasya ziyaretçilerini bekliyor (1)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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