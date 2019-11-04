Son Dakika Haberleri: Tarihi kent Birgi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
Son Dakika Güncel Tarihi kent Birgi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Tarihi kent Birgi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

7 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki tarihi kent Birgi, hafta sonunda ziyaretçilerin akınına uğradı.

Tarihi kent Birgi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki tarihi kent Birgi, hafta sonunda ziyaretçilerin akınına uğradı.


İlçenin en önemli tarihi yerleşim yerlerinden birisi olan Birgi, hafta sonu güneşli havadan yararlanmak isteyen vatandaşların adresi oldu. Vatandaşların akınına uğrayan Birgi'de kafeteryalar adeta dolup taşarken, araç sahipleri park edecek yer bulmakta sıkıntı çekti.


Son yıllarda Birgi'deki hafta sonu ziyaretçi sayısında artış kaydedildiğini söyleyen eski muhtar Mehmet Yapıcı, "Hafta sonu, Birgi'nin yazlık mahallesi Kemer köyünde düzenlenen kestane festivalinin de etkisi ile ziyaretçi sayımızda önemli bir artış vardı. Ziyaretçilerimiz güzel havanın da etkisiyle beldemize akın ettiler. Birgi'deki araç parkı sorununu da çözmemiz gerekiyor" dedi.


"Beldemizde ardı ardına pansiyonlar, dinlenme tesisleri ve kafeteryalar açılmaya başladı" diyen Yapacı, kendisini de belde merkezinde bir kahvehane işlettiğini belirterek, araç park sorununun dikkate alınması gerektiğini söyledi. Yapıcı, "İlgililerin bu durumu göz önüne almalarını diliyoruz. Öte yandan, Aydınoğlu Meydanı'ndaki hamam, bir an önce restore edilmeli. Restorasyon gerekçesi ile kapalı olan Çakırağa Konağı'nda ne yapılacaksa yapılmalı. Konak, şu an restorasyon gerekçesi ile kapalı. Herhangi bir çalışma da yapılmıyor. Uzaktan gelen kimi ziyaretçiler kapalı olduğunu görünce hayal kırıklığına uğruyorlar" şeklinde konuştu. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Birgi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
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