Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı - Son Dakika

Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
18.12.2020 23:15
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı Tarihi kent Bitlis'te Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Bitlis'te 56 saatlik kısıtlama başladı
BİTLİS - Tarihi kent Bitlis'te Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Bitlis pandemiyle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı.
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